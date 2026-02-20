名古屋岡崎線バイパスとは愛知県建設局道路建設課は2026年2月16日、かねてより建設を進めていた主要地方道名古屋岡崎線バイパスの一部区間について、同年3月22日午後3時に開通すると発表しました。今回開通するのは豊明市と刈谷市をまたぐ約1.2kmの区間です。名古屋市と岡崎市を結ぶ重要路線の整備進展により、高速道路へのアクセス向上や地域間の連携強化、防災機能の福音が期待されています。【画像】超べんり！ ここが「新