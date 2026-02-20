私はカヤ。夫ケンジと一緒に、母の家から車で30分くらいのところに住んでいます。母の介護について気まずい沈黙のなか、兄嫁が兄に「緊急時に2時間かけて来られるのか」と核心を突きました。兄は二の足を踏みましたが、「もちろん」と強がります。しかし兄嫁は、兄が子どもの保育園の送り迎えさえ渋ることを持ち出し、「父親としての責任も果たせないのに、長男としての責任など笑わせるな」とぴしゃり。あの威勢のいい兄が、完全