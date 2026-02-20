福岡県警行橋署は20日、行橋市の住民が持つ携帯に19日午前11時ごろ、同署捜査二課「ヨシダ」を名乗る人物から「押収した証拠品の中にあなた名義の通帳が出てきた」などという不審電話があったとして、防犯メールで経過を呼びかけた。