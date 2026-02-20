静岡県の遠州地域特産の「和栗」を世界に誇れるブランドにしようと行政や企業などが連携する「和栗協議会」の総会が2月17日に浜松市内で開かれ、鈴木憲和農林水産大臣が参加しました。 【写真を見る】遠州地域特産の「和栗」協議会総会 鈴木憲和農林水産大臣も参加「しっかり応援していきたい」＝浜松市 ＜鈴木憲和 農林水産大臣＞ 「こんばん和栗～」 「和栗協議会」の総会に出席したのは、鈴木憲和農林水産大臣です