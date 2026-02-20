静岡を盛り上げる新規事業を企画・提案するしずおかビジネスプランコンテストの最終審査会が2月19日、静岡市葵区のB‐nest静岡市産学交流センターで行われ、2組が最優秀賞に輝きました。 【動画】静岡を盛り上げる新事業に挑戦する人材を発掘、応援 ビジネスプランコンテスト最終審査会＝静岡市 「波にのまれるな。波を起こせ！」を合言葉に実施されたコンテストは、静岡県内で新たな事業に挑戦する社会人や学生を応援し独