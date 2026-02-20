静岡県にある浜岡原発の再稼働の審査をめぐるデータ不正問題で、中部電力は2月19日、初めて地元・御前崎市の市民に対して説明を行いました。 【写真を見る】「今までも隠ぺいがあったんじゃないか」中電・浜岡原発データ不正問題説明会で住民から厳しい声＝静岡・御前崎市 ＜鈴木康太記者＞ 「午後7時から行われている説明会ですが、住民の希望により非公開で行われています」 佐倉地区センターで行われた