＜ホンダLPGAタイランド2日目◇20日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。吉田優利が前半5番から4連続バーディを奪取。トータル7アンダー・7位タイの好位置でハーフターンしている。【かっこいい】会場にはホンダの高級車がずらり岩井千怜はトータル10アンダー・単独首位。畑岡奈紗はトータル8アンダー・2位タイ、勝みなみはトータル7アンダー・7位タイにつけており