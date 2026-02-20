＜ホンダLPGAタイランド2日目◇20日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。岩井千怜が前半で6バーディ・ボギーなしの「30」をマーク。トータル9アンダー・単独首位で後半に入っている。【かっこいい】岩井姉妹の華麗なるドレス姿初日首位発進の畑岡奈紗はトータル7アンダー・2位タイ。吉田優利はトータル6アンダー・6位タイ、古江彩佳と勝みなみはトータル5アンダー