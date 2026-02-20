【キーウ共同】ウクライナのパラリンピック委員会は19日、自国の選手団がミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式をボイコットすると発表した。国際パラリンピック委員会（IPC）がウクライナ侵攻を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手に出場権を付与したことに反発した。ウクライナのパラリンピック委員会は開会式でウクライナの国旗を使用しないよう求めた。