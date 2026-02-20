東京の卸売市場で進められる物流効率化。民間のアイディアを採用して改革に取り組む市場の経営状態改善へ様々な取り組み加速2月11日の午前7時ごろ、東京・世田谷区にある東京都中央卸売市場の世田谷市場に14組の親子が見学に訪れていた。2027年に開催される国際園芸博覧会に向けた、子供への「花育」の一環で、市場関係者から案内されたのは、大学にある大きな講堂のような競り会場だ。階段状の座席に、競りの参加者が座っていて舞