高市総理大臣は午後、国会で就任後初めてとなる施政方針演説を行います。高市総理は「責任ある積極財政」など看板政策を推し進める考えで、総理側近は、演説は「総理のやりたいことを全部書いたてんこ盛り弁当だ」と解説します。【映像】施政方針演説を行う予定の高市総理飲食料品の消費税2年間ゼロについて政府関係者は「総理はやる気満々だ」と話していて、演説では夏前の中間とりまとめと関連法案の早期提出を表明します。