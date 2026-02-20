2月16日、大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団の質問に答えるトランプ大統領/Elizabeth Frantz/Reuters via CNN Newsource（CNN）米国のトランプ大統領は19日、国防総省をはじめとする政府機関に対し、地球外生命体と未確認飛行物体（UFO）に関する政府記録の公開を指示する意向を明らかにした。「非常に大きな関心が寄せられていることを踏まえ、私は戦争長官をはじめとする関係省庁・機関に対し、宇宙人や地球外生命体、