「『踊る大捜査線』で育ってきた世代」と語る草川拓弥が、フジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)で、自身初となる本格的な刑事役に挑んでいる。ゴールデンタイムのドラマ出演に「身が引き締まる思い」と語りながら、新たな役への覚悟と、刑事ドラマへの特別な思いを明かした――。草川拓弥(C)フジテレビ○前のめりで作品の世界に没入「読者のような感覚」福士