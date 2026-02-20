ヤンキースのジャズ・チザム内野手（２８）が１９日（日本時間２０日）にフロリダ州タンパでドジャースの大谷翔平投手（３１）が唯一、２０２４年に達成した「５０―５０」を目標に挙げたことを受け、ＳＮＳ上で批判が殺到している。米テレビ局ＳＮＹ（電子版）によると、昨季３１本塁打―３１盗塁を達成したチザムは「僕には必要な要素が全てそろっている。スピード、パワー、打席でのコントロール、打席での洞察力、守備。１