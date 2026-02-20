NTT東日本は1月28日、東京・調布市のNTT中央研修センタにおいて招待制リアルイベント「NTT東日本グループ 地域ミライ共創フォーラム2026」を開催した。会場では「地域の未来を切り拓く ソーシャルイノベーション人材」をテーマに、地域課題の解決を牽引するリーダーの育成に関する事例や取り組みを紹介する特別展示が行われたほか、有識者による講演やパネルディスカッションも実施された。NTT東日本グループ 地域ミライ共創フォー