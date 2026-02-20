【その他の画像・動画等を元記事で観る】「春を告げる」による2020年のデビューから今年で5年を迎えたyama。2020年「春を告げる」の突然のブレイクから音楽キャリアをスタート。当初は、人前で歌うことすら拒絶し、仮面の下で目をつぶりながら歌唱するほどで、苦悩と葛藤とともに走りながら行き先を探し、音楽を生み出してきた5年間だった。5周年を迎えたタイミングで改めて、自身のルーツミュージック、活動の中で見つけた音楽と