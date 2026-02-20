巨人はＧタウンで開催する３月１４日のファーム・リーグ開幕戦「巨人―オイシックス」に、Ｍ―１グランプリ２０２５チャンピオンのお笑いコンビ「たくろう」が来場すると発表した。試合前のグラウンドで巨人に関連した漫才を披露する。東京ドームの１軍戦での始球式実施権をかけた「ストライクチャレンジ」も行う。メンバーの赤木裕は大のジャイアンツファンとして知られ、今季から石井琢朗（たくろう）２軍監督が就任した