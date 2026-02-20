◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第３節水戸―千葉（２２日・Ｋｓスタ）Ｊ１千葉は２０日、オンラインで２２日のアウェー水戸戦に向けた会見を行った。ここまで２試合を終えて無得点で連敗。勝てばＪ１で５９３６日ぶりの勝利となる。ＭＦ津久井匠海は「まずは自分たちのサッカーを第一にする。勝てていない現状があるので一戦一戦、戦っていく」と気合を入れた。津久井にとって水戸は昨季所属した古巣。「お世話になったクラ