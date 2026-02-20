テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、ミラノ・コルティナ五輪について取り上げた。番組ではスピードスケート女子の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２０日（日本時間２１日）、本命の１５００メートルに挑むことを伝えた。また今大会で高木が日本時間１０日に１０００メートル、１５日に団体パシュート１回戦（２４００メートル）、１６日に５００メートル、１７日に団体パシ