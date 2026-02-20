昨年の皐月賞、有馬記念を勝ち、最優秀３歳牡馬に輝いたミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）が始動戦のドバイ・ターフ（３月２８日、メイダン競馬場・芝１８００メートル）へ向け、乗り込みを再開した。１９日に栗東へ戻り、２０日は坂路で６４秒６―１５秒１をマーク。「いつもと変わらず、といった感じですね」とトレーナーはホッとした表情を浮かべる。ドバイ・シーマクラシックも選択肢