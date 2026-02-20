巨人は、２０２６年版のジャイアンツパペットカレンダー（２０２６年ジャイアンツパペット卓上カレンダー１，８００円）を２０日から巨人公式オンラインストアで予約販売すると発表した。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、３月中旬以降に取り扱う予定。野球シーズンにあわせた３月始まりの卓上カレンダーで毎月異なるデザインで、パペットたちが季節を楽しむ姿が描かれて