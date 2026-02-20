11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！まずは、前回お伝えしていた”3月上旬くらいにあるなにか”の詳細を発表したいと思います。この度、『夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY』連載100回を記念しまして、3月11日(水)LO