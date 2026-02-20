育児を「手伝う」気すらない夫に、私のストレスは爆発寸前！夜泣き対応は3分で「腕が痛い」とギブアップ、都合が悪くなるとすぐに「体調不良」を訴えて…!?翌朝にはケロッと筋トレしている姿に、開いた口が塞がらない⋯！もう許せない⋯！嘘と仮病で逃げ続けた夫が直面することになる想像を絶する「代償」とは…？＞＞ 【まんが】夫は仮病常習犯!?(ウーマンエキサイト編集部)