電気事業連合会会長に就任した関西電力の森望社長電気事業連合会は20日、会長に関西電力の森望社長（63）を充てる人事を発表した。20日付。前任の中部電力の林欣吾社長（65）が浜岡原発（静岡県）の耐震データ不正問題を受けて1月に辞任し、空席となっていた。森氏は不祥事からの信頼回復が当面の課題となる。中部電の林氏は2024年4月に就任したが、通例で2年とされる任期満了を待たずに退任した。関電から電事連会長に就くの