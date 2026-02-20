阪神は２０日、「タイガースアカデミーベースボールスクール」の加古川校と三田校を４月から新規開校することを発表した。開校に先立って、無料体験会を実施。三田校は３月６日、加古川校は同１１日に行われる。体験会への申し込みなど詳細は球団公式サイトまで。