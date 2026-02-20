アスレチックスは19日（日本時間20日）、昨季限りでジャイアンツの監督を退任したボブ・メルビン氏（64）が、編成部門の特別補佐に就任すると発表した。メルビン氏は03年のマリナーズを皮切りにダイヤモンドバックス、ア軍、パドレス、ジ軍の5球団で監督を務め、通算1678勝。07、12、17年の3度、最優秀監督賞に選出された実績を持つ。ア軍では11年途中から21年まで指揮を執った。