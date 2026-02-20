「大和証券Mリーグ2025-26」2月19日の第1試合で、EARTH JETS・三浦智博（連盟）が、その圧倒的な攻撃力で対局場を支配した。冷静沈着な打ち回しの末に潜ませた“闇夜の親倍満”。一瞬にして勝負を決定づける一撃に、ファンや実況席からは驚愕の声が上がった。【映像】破壊力抜群！三浦智博、ダマテン親倍満が炸裂した場面場面は南2局。5万1700点持ちのトップ目に立っていた親の三浦は、さらなる加点を目指して牙を研いでいた。