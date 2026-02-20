【猫がおしりを向けてきます】 2月20日 発売 価格：1,540円 【拡大画像へ】 主婦と生活社は、麦ママ/猫久氏によるコミックエッセイ「猫がおしりを向けてきます」を本日2月20日に発売した。価格は1,540円。 本作は父・母・息子、そして茶トラの麦、サバトラの花、3人と2匹が織りなす“おしりで語られる（？）猫との暮らし”を描いたコミックエッセイ。ツンデレ全開の茶トラ猫・