19日、傷害の容疑で小千谷市の建設業の男（46）が逮捕されました。警察によりますと男は2月18日夜、小千谷市の住宅で40代女性の顔や腹を複数回殴るなどの暴行を加え、ケガをさせた疑いがもたれています。事件後、女性から助けを求められた付近の住人が警察に通報。女性は病院に搬送されましたが、加療約1か月を要する眼窩底骨折などのケガをしたということです。調べに対し男は「間違いありません。私がやったことです」と容疑を認