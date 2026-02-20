瑞光がしっかり。１９日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表しており、好材料視されている。上限を５０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．８８％）、または５億５０００万円としており、取得期間は２月２４日から３月３日まで。東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）による買い付けで取得する。 同時に、２６年２月期の連結業績予想について、最終利益を８億２０００万円から１９