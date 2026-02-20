保育園児の男の子らを自宅に放置し外出したとして、香川県高松市の夫婦が逮捕されました。 保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、高松市の電気工事士の男（30）と無職の女（36）です。 警察によりますと2人は、今月14日ごろから16日午後8時36分ごろまでの間、保育園児の男の子ら4人を自宅に放置したまま外出した疑いがもたれています。警察は今月17日、児童相談所から「子どもを家に残したまま県外に両親が外出しているようだ