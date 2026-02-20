ＩＤホールディングスが後場に入りプラスに転じている。午前１１時３０分ごろ、２６年３月期の期末配当予想を３５円から４５円へ引き上げ、年間配当予想を８０円（前期７０円）としたことが好感されている。 出所：MINKABU PRESS