黄砂が大陸からやってくる？ 気象庁の黄砂解析予測図によりますと、今月22日（日）から23日（月）にかけて日本列島に黄砂が飛来する見込みだということです。 【画像をみる】黄砂はいつ、どこに来る？黄砂シミュレーション ▶22日（日）～23日（月）黄砂シミュレーション画像 22日（日）の黄砂はどうなる？ 黄砂は22日（日）午後から23日（月）にかけて、九州地方、中国地方、四国地方など西日本の一