シカゴ・ブルズ vs トロント・ラプターズ日付：2026年2月20日（金）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 101 - 110 トロント・ラプターズ NBAのシカゴ・ブルズ対トロント・ラプターズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはトロント・ラプターズがリードし23-25で終了する。第2クォーター