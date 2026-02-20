サンアントニオ・スパーズ vs フェニックス・サンズ日付：2026年2月20日（金）開催地：ムーディ・センター（Austin）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 121 - 94 フェニックス・サンズ NBAのサンアントニオ・スパーズ対フェニックス・サンズがムーディ・センター（Austin）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリードし30-25で終