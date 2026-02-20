とり肉とブロッコリーで栄養抜群おかず…グラタンは長いもでトロトロに【バリエ15品】栄養満点！緑色が鮮やかなブロッコリーのおかず寒い季節は、風邪などに気を付けたい時期です。おいしく栄養バランスを整えたいあなたにおすすめしたいのは、甘みが増して食べごろのブロッコリー。栄養価も高いため、積極的に摂っていきたい食材です。とり肉とブロッコリーは互いを邪魔することのない組み合わせ。れんこんや長いもの根菜を加えて