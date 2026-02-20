20日13時現在の日経平均株価は前日比753.31円（-1.31％）安の5万6714.52円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は267、値下がりは1292、変わらずは33と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は160.44円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が148.41円、ＳＢＧ が122.74円、イビデン が34.63円、トヨタ が25.74円と続いている。 プラス寄与度トップは中外薬 で、日経平均を30