JRAは20日、第43回（GI、東京ダ1600m）の枠順を発表した。連覇を目指すコスタノヴァは6枠12番、チャンピオンズCを勝ちここも牝馬での初制覇を狙うダブルハートボンドは5枠9番、2年ぶりの出走となるウィルソンテソーロは7枠14番から発走する。 ■GI昇格後で見ても1枠が鬼門 過去10年において、2枠、4枠、5枠、6枠が2勝ずつを挙げ内外で大きな差はない。ただし、8枠が【0.3.0.17】と2着こそ多いが勝ち切れておらず、1