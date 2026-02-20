中国・天津大学の許運華教授の研究チームは、華南理工大学の黄飛教授のチームなどと共同で、新型の有機正極材料を開発しました。関連する研究成果は、北京時間2月19日、国際学術誌『ネイチャー』にオンラインで発表されました。現在、主流のリチウムイオン電池の正極材料の多くは、コバルトやニッケルなどの無機鉱物を使用しています。しかし、これらの原料は資源不足やコスト高、柔軟性の欠如といった複数の問題に直面しています