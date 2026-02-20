お笑いコンビ「ヨネダ2000」が19日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。ネタ作りについて語った。今月はザ・マミィの酒井貴士をマンスリーアシスタントに迎え、この日はヨネダ2000、デニス、グラビアアイドルでタレントの林ゆめがゲストで出演した。ネタ作りについて問われ、誠は「去年のM─1の松浦亜弥さんのバスケネタで言うと、最初はドリカムがライブに楽器を忘れたみたいなコントを