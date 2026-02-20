フリーアナウンサーの内田恭子（49）が20日までに自身のインスタグラムを更新。フジテレビアナウンサー大集合写真を投稿した。自身のインスタグラムで「Live show at my former network. @ayako_kisa さんとフジテレビのぽかぽかへ」と題して、フジテレビ・佐野瑞樹アナウンサー、フジテレビ出身でフリーアナウンサーの木佐彩子との3ショットを投稿した。「退社して20年が経ったのに、懐かしい人たちが優しく迎えてくれて、