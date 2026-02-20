山下達郎のバンドへの参加や、中森明菜のヒット曲「ＤＥＳＩＲＥ―情熱―」で日本レコード大賞編曲賞を受賞した編曲者でギタリストの椎名和夫さんが死去したことが２０日、分かった。享年７３歳。この日、山下のバンドに参加しているキーボーディストの難波弘之が自身のフェイスブックで報告した。難波は「椎名和夫が亡くなりました。享年７３歳」と伝え、「だいぶ前から闘病中だった」ことを明かした。昨年夏に体調が好転し