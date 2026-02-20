【ハッピーセット：「みんなでUNO」/「ミニチュアマクドナルド」】 2月27日 発売 価格：510円～ （一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる） 日本マクドナルドは、ハッピーセット「みんなでUNO」と「ミニチュアマクドナルド」を、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）にて2月27日より期間限定で発売する。価格は510円より（一部店舗及びデリバリーで