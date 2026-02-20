英警察に「公務上の不正行為の疑い」で逮捕された英チャールズ国王の弟アンドルー元王子（６６）が１９日夕に釈放された。英紙デーリー・メールが１９日、報じた。アンドルー元王子ことアンドリュー・マウントバッテン＝ウィンザー氏は、性的人身売買の罪で起訴され、小児性愛者の友人である故ジェフリー・エプスタイン元被告をめぐる公職における不正行為の疑いで同日朝から身柄を拘束され、事情聴取を受けていたとみられる。