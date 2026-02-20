ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。競技後は涙を浮かべていたが、トレードマークの笑顔を取り戻して作った芸術的なポーズに、賛辞が集まっている。感極まった坂本は演技後号泣。リンクサイドでは“りくりゅう”の三浦璃来と見つめあい、