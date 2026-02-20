◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）＝２月２０日、栗東トレセンあと２週で定年引退となる佐々木晶三厩舎が送り込むラムジェット（牡５歳、父マジェスティックウォリアー）は３枠６番からの発走が決まった。前走のチャンピオンズＣ３着後はここを目標に定め、しっかりと調教を消化。この日の最終調整でも坂路を力強く駆け上がった。「完成してきたと思いますね。（枠は）偶数で