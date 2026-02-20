【新華社北京2月20日】量子チップと量子ネットワーク技術で大きな進展があった。国際学術誌「ネイチャー」はこのほど、中国の研究チームが集積光量子チップを基盤とする大規模量子鍵配送（QKD）ネットワークを構築したとする成果をオンラインで発表した。20のチップユーザーによる並列通信に対応し、ネットワーク距離は最大3700キロに達するという。チップユーザーの規模とネットワーク能力の両面で国際的なトップレベルにあると