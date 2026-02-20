玉木宏主演のフジテレビドラマ「プロフェッショナル保険調査員・天音蓮」第７話が１９日に放送された。今回は離婚保険がテーマ。天音蓮（玉木宏）が調査対象となった卓球金メダリストの大河内萌子（堀田茜）を訪ねて練習場に入ると、「あれ、平野美宇選手もいますよ！？」と声を上げた。そこでユニホーム姿で練習していたのは平野美宇（２５）本人だった。天音に「ナイススマッシュ！」と言われ、笑顔で「ありがとうござい