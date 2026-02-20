アジア最大級の食品・飲料展示会「FOODEX JAPAN2026」が3月10〜13日に東京ビッグサイト（東京都江東区有明）で開催され、イタリア大使館貿易促進部は今回も「イタリア館」を海外パビリオンとして最大規模のスペースで運営する。昨年12月にユネスコ世界無形文化遺産に登録されたイタリア料理の魅力を体感できる調理実演や試食コーナーをバラエティ豊かに用意した。人気企画に加え新コーナーも約190社が出展（昨年の様子）イタリ