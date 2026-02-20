21日(現地時間)、堂安律と小杉啓太が所属するフランクフルトは、ブンデスリーガ第23節バイエルン・ミュンヘン戦に臨む。前節終了時点で7位、ヨーロッパの各大会の出場権が得られる6位圏内まで勝ち点8ポイント差という苦しい状況にあるフランクフルトにとって、バイエルンが相手でも勝ち点の取りこぼしは許されない。そのため、アルベルト・リエラ監督も「難しい試合になることは分かっているが、勝ちにいく」と現地メディアの取材